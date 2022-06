DBU kaster 25-årig dommer for løverne i Superligaen

Jacob Carlsen er det nye ansigt på dommerfronten, når Superligaen igen begynder i midten af juli.

Han kommer med sine 25 år til at trække gennemsnitsalderen et stykke ned.

Dansk Boldspil-Union (DBU) vurderer, at han er klar til at tage springet til den øverste hylde efter to sæsoner i 1. division.

- Vi har valgt at rykke Jacob Karlsen op, da han har udvist en ekstraordinær stærk og stabil dommerpræstation i sæsonen 2021/2022, forklarer formanden for dommerudvalget, Michael Johansen, til DBU’s hjemmeside.