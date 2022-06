Giggs stopper som landstræner for Wales

Manchester United-legenden Ryan Giggs stopper med øjeblikkelig virkning som landstræner for Wales.

Det oplyser Wales Fodboldforbund (FAW) på sin hjemmeside.

Det sker fem måneder inden, at Wales skal deltage i VM for første gang siden 1958.

Giggs har valgt at trække sig på baggrund af, at han er tiltalt for vold mod sin tidligere kæreste og hendes søster.