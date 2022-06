Afrikansk fodboldlegende har erkendt skattesvig og undgår fængsel

I Spanien er det kutyme, at man ikke afsoner tid i fængsel, hvis straffen er under to år, hvis der vel at mærke er tale om ikkevoldelige forbrydelser.

Tilbage i 2016 indsendte en spansk statsanklager et anklageskrift til retten i Barcelona i en sag om skattesnyd for millioner af kroner i årene fra 2006 til 2009.

Statsanklageren krævede dengang, at Eto’o blev idømt ti og et halvt års fængsel samt en bøde og tilbagebetaling af et beløb, der samlet udgjorde 18 millioner euro, dengang svarende til 134 millioner kroner.