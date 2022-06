Costa Rica har indløst den sidste VM-billet med smal sejr

Allerede i tredje minut tog Costa Rica føringen.

Jewison Bennette nåede baglinjen i venstre side af banen, hvorfra han sparkede bolden ind foran mål. Der dukkede Joel Campbell op og skovlede kuglen over stregen.

New Zealand er placeret 70 pladser længere nede af verdensranglisten end Costa Rica, men det var ikke til at se før pausen. Newzealænderne havde bolden klart mest og kom til flere afslutninger, som truede Costa Ricas føring.

Efter omtrent 40 minutters spil slog New Zealand kapital af overtaget, da Chris Wood udlignede til 1-1, men Newcastle-spilleren måtte hurtigt have armene ned igen. Der var nemlig begået et frispark i opspillet til målet, som derfor blev annulleret.

Efter pausen fortsatte New Zealand med at være spildominerende, men det ændrede sig en smule, da Kosta Barbarouses efter 67 minutter fik sig et direkte rødt kort.