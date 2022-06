Haaland har underskrevet femårig Manchester City-kontrakt

Da de to klubber meddelte omverdenen om handlen i maj, var Erling Haaland endnu ikke enig med Manchester City om en kontrakt, men det er han altså blevet nu.

- Det er en stolt dag for min familie og mig, siger Erling Haaland, der erklærer, at han har været Manchester City-fan hele sit liv.

- Jeg har altid fulgt med i Manchester City og elsket at gøre det i de seneste sæsoner. Man kan ikke undgå at beundre klubbens spillestil. Det er spændende, og der bliver skabt mange chancer, hvilket er perfekt for mig.