Mandag aften er det, bortset fra et par uger, 30 år siden, at Danmark vandt EM i Sverige i 1992, på tilskuerpladserne løfter de røde og hvide plasticstykker i vejret, da de to hold trasker på banen, tilsammen danner det et kolossalt ”1992” og ”30 år” på tribunerne, samarbejde og koordination og 35.000, der synger nationalmelodien.

Det kan godt ske, at de danske spillere nærmer udmattelse efter tre kampe på 10 dage, men den slags må give vinger, fart i støvlerne og store smil, lyst til at spille fodbold, bag det danske mål synger de, at Østrig er en ”Forstad til Tyskland, I er en forstad til Tyskland” og der spilles med hæl og tå, Andreas Skov Olsen laver en tunnel på en østriger, sender Andreas Cornelius afsted i højre side, han sigter efter Joakim Mæhle modsat, men kantspilleren kikser i hovedstød, men kort efter er han dér igen, Joakim Mæhle, han er fri for enden af Joachim Andersens diagonale aflevering, faktisk kan Mæhle selv skyde, men han triller bolden skråt tilbage til Jonas Wind, 1-0, ekstase i Parken, det er den slags, de vil have, der er yndigt land, som de synger igen, helt uden akkompagnement eller iscenesættelse, men bare fordi, de har lyst.