Danmarks sidste VM-modstander findes mandag i playoffkamp

Peru blev klar til kampen ved ligeledes at blive femmer i den sydamerikanske kvalifikation.

Her sluttede Peru mod forventning foran blandt andet Colombia under holdets argentinske træner Ricardo Gareca, som også førte Peru til VM i 2018 for første gang i 36 år.

Træneren var tirsdag til stede under Australiens seneste kamp i VM-kvalifikationen mod De Forenede Arabiske Emirater.

- Det var en intens kamp, men den kvalitet vidste vi godt, at Australien besidder, og vi kommer til at være forberedt på alt, sagde han efter kampen ifølge Reuters.