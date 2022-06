Harder om Nadims Qatar-rolle: Havde taget et andet valg

Qatar er i årevis blevet beskyldt af en lang række aktører for ikke at overholde menneskerettigheder og har fået stor kritik for sin behandling af landets migrantarbejdere.

At Nadia Nadim er med til at promovere mændenes VM i ørkenstaten, betyder dog ikke, at hun ikke vil blive budt velkommen tilbage i truppen, understreger Harder.

- Hvis Lars vælger, at hun skal med, og hun er kampklar og klar til at komme ind og hjælpe holdet, så ved vi alle sammen, hvilke kvaliteter Nadia besidder. Og vi vil gøre alt for at vinde EM.

Den omdiskuterede rolle vil blive vendt.

- Bliver hun udtaget, er det da helt sikkert noget, vi snakker om internt, så det ikke bliver et problem. Også så vi kan have en udtalelse til medierne, så det ikke er noget, der bliver snakket om. Så vi alle sammen kan have fokus på EM, siger Chelsea-profilen.