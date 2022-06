Engelsk EM-revanche mod Italien ender som en fuser

England havde lørdag aften mulighed for at få revanche for nederlaget til Italien i EM-finalen.

Men ligesom for to år siden på Wembley, hvor Italien vandt i en straffesparkskonkurrence, endte det uafgjort efter 90 minutter.

Hjemmeholdets stærke dribler Raheem Sterling fik en kæmpe chance i starten af anden halvleg, men hverken han eller andre fandt vej til netmaskerne i opgøret, der var holdenes tredje i Nations League-gruppespillet.