Dommer afviser at behandle sag om påstået Ronaldo-voldtægt

Portugiserens advokat Peter S. Christiansen har tidligere forklaret, at forliget blev indgået for at få fred for sagen. Det skulle ikke anses som et udtryk for, at Ronaldo var skyldig.

Trods forliget forsøgte hun ad rettens vej at få ham til at betale flere millioner dollar, men dommeren Jennifer Dorsey afviser sagen og anklager kvindens advokat, Leslie Mark Stovall, for dårlige intentioner.

I et 42 sider langt dokument forklarer Dorsey, at det er en alvorlig handling at afvise en sag uden mulighed for at åbne den igen.