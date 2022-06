Real Madrid henter fransk landsholdsspiller til midtbanen

Casemiro, Toni Kroos og Luka Modric har udgjort kernen på Real Madrids midtbane de seneste mange sæsoner.

Men nu er klubben, der for nylig sikrede sig endnu et Champions League-trofæ, gået i gang med at fremtidssikre sig.

Real Madrid skriver på sin hjemmeside, at man har hentet den stærke franske midtbanespiller Aurélien Tchouaméni i Monaco.