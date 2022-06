Mbappé afværger ny fransk fiasko i Nations League

Ganske vist startede Mbappé, som blev skadet mod Danmark, på bænken, men med folk som Benzema, Antoine Griezmann og Kingsley Coman i offensiven burde der være grundlag for at skabe en del.

Det gjorde franskmændene dog ikke.

Østrig var fint med i halvlegen, og efter 37 minutter kom Ralf Rangnicks tropper sågar foran.

Andreas Weimann satte indersiden på et fladt indlæg tæt under mål, og så var de regerende verdensmestre for alvor under pres.

Hvis Didier Deschamps i pausen gav sit hold en bredside, var det ganske på sin plads. Og spillerne hankede da også op i sig selv i anden halvleg.