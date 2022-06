Fire kampe inden for 11 dage. Det er vilkårene, som de europæiske landsholdsspillere møder i øjeblikket efter at have færdiggjort sæsonen i deres klubber.

Det er hverken optimalt for spillerne eller for landstrænerne, der skal sætte hold, mener Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic.

- Mange spillere er trætte efter en lang sæson i deres klubber. Det er derfor ikke nemt at udvælge et hold, fordi man også skal have den næste kamp, der kommer inden for få dage, i tankerne, siger landstræneren på et pressemøde forud for Kroatiens Nations League-kamp mod Danmark.