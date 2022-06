Premier League skærper sikkerhed for at undgå baneinvasioner

Det skal også få bugt med brug af fyrværkeri og andet pyroteknik.

- Det er vitalt, at alle føler sig sikre til en fodboldkamp, siger Premier League-chef Richard Masters på hjemmesiden.

- Fans skal mindes om, at det er ulovligt at gå ind på banen på ethvert tidspunkt. For at gøre det klart, så er området udelukkende forbeholdt fodbold, og spillere, trænere, kampofficials og andre tilstedeværende bør på intet tidspunkt frygte for deres sikkerhed.

Det uddybes ikke, hvor mange tiltag Premier League indfører, men et af dem omhandler, at klubberne selv skal medbringe sikkerhedsfolk, der kan holde styr på publikum.