Politichef i Paris beklager CL-kaos: Tåregas var eneste middel

Mens Didier Lallement ikke fortryder brugen af tåregas, så erkender han, at der skete andre fejl i håndteringen af folkemængden uden for Stade de France.

- Der var helt åbenlyst fejl. Det var en fejl, fordi folk blev skubbet rundt og angrebet. Det var en fejl, fordi billedet af vores land blev undermineret, siger han.

Didier Lallement opfordrer tilhængere af de to finalehold til at klage, hvis de blev afvist ved indgangene med ægte billetter, eller de blev udsat for vold eller anden kriminalitet uden for stadion.