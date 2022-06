City-fan er udelukket i fire år for Robin Olsen-chikane

Flere andre City-fans konfronterede også Robin Olsen under baneinvasionen, og et decideret overfald på svenskeren efterforskes stadig, skriver BBC.

Tidligere er det beskrevet, at en fan slog Robin Olsen i baghovedet. Det efterforskes stadig uafhængigt af sagen mod Paul Colbridge, der er dømt for andre forseelser under baneinvasionen.

Paul Colbridge har ifølge anklageren Nick Smart chikaneret Robin Olsen og provokeret Aston Villas fans og med sin opførsel tilskyndet andre til at gøre det samme.

Paul Colbridge har erkendt, at han ulovligt invaderede banen og har været en del af balladen. Han skal betale 795 pund i bøde. Det svarer til lidt under 7000 kroner.