Direktør: Massivt regnvejr skabte stort hul i østrigsk bane

En stor mængde nedbør faldt natten til mandag over Wien, og det er formentlig årsagen til, at der mandag aften opstod et stort hul i banen på Ernst-Happel-Stadion, hvor Østrig og Danmark tørnede sammen i Nations League.

Sådan lyder det fra direktør i Østrigs fodboldforbund Bernhard Neuhold.

- Det sidste nye er, at et massivt regnvejr natten til mandag fik grundvandet til at stige i en sådan grad, at der opstod et hulrum på grund af pres nedefra, siger Neuhold ifølge det østrigske medie Kurier.