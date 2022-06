Kroatien fik uafgjort mod Frankrig efter sen scoring

Danmark slog fredag Frankrig 2-1, mens Østrig tog en 3-0-sejr over Kroatien.

Flere af Frankrigs største stjerner fik ikke spilletid. Blandt andre superstjernerne Kylian Mbappé og Karim Benzema måtte overvære kampen fra bænken.

Kampen var længe låst mellem de to hold, som havde svært ved at komme til chancer.

I 18. minut kom Kroatien tæt på, da Ante Budimir blev sendt i dybden, men et skud direkte på den franske målmand Mike Maignan var ikke nok til at udløse et mål.

Cirka en halv time inde i kampen så det ud, som om Christopher Nkunku havde gjort det til 1-0 for Frankrig, da han med et elegant lob sendte bolden over Kroatiens målmand Dominik Livakovic. Han blev dog vinket offside af linjedommeren.