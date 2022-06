Wales knuste Ukraines drøm om VM i fodbold

Ikke desto mindre var Ukraine kommet ud af omklædningsrummet med fuld appel og dominerede kampens indledning. Efter 12 minutter kom Wayne Hennessey på overarbejde, da Roman Yaremchuk trykkede af.

Waliserne var på hælene, og Ukraine pressede værterne langt tilbage på banen. Flere gange var der fare på færde foran Hennessey, og først til allersidst blev bolden tyret ud af kommunen.

Men så slog Wales til. Gareth Bale sparkede et frispark mod mål, og i feltet helkiksede Andriy Yarmolenko et forsøg på at heade bolden væk, så den i stedet strøg i nettet.

Det gav Wales et rygstød til anden halvleg. Værterne fik hurtigt en kæmpe mulighed for at fordoble føringen, men Aaron Ramsey brændte på det skammeligste.