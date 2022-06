Fransk træner: Vi manglede tydeligvis friske spillere

Landstræner Didier Deschamps var fredag fraværende grundet sin fars død i tirsdags. Derfor var det Guy Stephan, der stod på sidelinjen i kampen mod Danmark.

Danmark kom bagud i begyndelsen af anden halvleg, da Karim Benzema drev gæk med det danske forsvar, men med to forrygende scoringer i den anden ende blev Andreas Cornelius helten på en stor aften for det danske landshold på Stade de France.

- Det var en kamp mellem to gode hold. Der var nogle mindre gode dele af spillet, men der var også nogle gode dele. Der er nogle ting, vi nu får mulighed for at arbejdere videre med i træningen, siger Guy Stephan ifølge nyhedsbureauet Reuters.