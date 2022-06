Haaland sørgede for en god norsk start på Nations League

Erling Haaland fortsatte torsdag med at lægge på sit imponerende målsnit for Norges landshold.

Fodboldstjernen, der ser ud til at være på vej til at skifte fra Borussia Dortmund til Manchester City, scorede nordmændenes enlige mål i 1-0-sejren over Serbien på udebane.

De tre point sikrede Norge en god start på Nations League-gruppen, hvor også naboerne fra Sverige og Slovenien befinder sig.