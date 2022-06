Spanien smed Nations League-sejr mod Portugal

Slaget om Den Iberiske Halvø sluttede torsdag aften uden vinder. I Sevilla måtte Spanien nøjes med 1-1 mod Portugal, da de to store fodboldlande åbnede deres gruppe i det øverste lag af Nations League.

Spanien var længe bedst og havde chancer til at vinde, men et sent portugisisk mål sørgede for pointdeling, efter at udeholdet spillede sig meget op i opgørets sidste del.