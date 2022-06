Ukraine vandt over Skotland og er en sejr fra VM

West Ham-spilleren modtog en høj aflevering fra Ruslan Malinovsky, og siden lobbede Yarmolenko elegant bolden over den skotske målmand Craig Gordon.

Fem minutter efter pausen øgede Roman Yaremchuk til 2-0 på et hovedstød, og publikum på Hampden Park var i vildrede.

Det blev til en reducering af skotternes Callum McGregor efter 79 minutter, men tættere på kom hjemmeholdet ikke.

I stedet cementerede Ukraines indskiftede angriber Artem Dovbyk sejren i tillægstiden. Dovbyk fik en friløber, som han udnyttede, kort efter at han havde brændt en lignende chance ved at vente for længe.