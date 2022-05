Liverpool-formand kræver undskyldning fra fransk regering

- Jeg skriver til jer i dag i fuldstændig vantro over, at en minister for den franske regering, en position med enormt ansvar og indflydelse, kunne komme med en række ubeviste anklager i en sag af så stor betydning, før en ordentlig, formel, uafhængig undersøgelsesproces overhovedet har fundet sted, lyder det i brevet.

Finalen mod Real Madrid blev mere end en halv time forsinket grundet problemer med at få de engelske fans ind på Stade de France.

Oudea-Costera var hurtigt ude at give de britiske fans skylden. Hun hævdede, at mange tusinde var mødt op enten uden billet eller med en falsk billet. Det var ifølge ministeren årsagen til det kaos, som endte i kaos og brug af tåregas.