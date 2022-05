Fransk minister giver Liverpool-fans skylden for CL-uro

Finalen blev udskudt i 35 minutter på grund af tilskuernes vanskeligheder med at komme ind på stadion.

Politiet forsøgte at forhindre fans i at storme ind på stadion uden gyldige billetter. Politiet benyttede sig af tåregas, og det gik også ud over familier og børn.

- Jeg er ked af, at familier og børn var udsat for brugen af tåregas af politiet ved lørdagens Champions League, siger Amelie Oudea-Castera.

Den franske sportsminister oplyste også, at det skal undersøges, hvordan man kan forbedre sikkerheden ved højrisiko-kampe.