Chelsea bekræfter aftale om salg til amerikaner

Såvel Premier League som den britiske regering har godkendt, at den amerikanske forretningsmand Todd Boehly bliver den nye ejer af Chelsea.

Godkendelsen fra regeringen kom onsdag. Med den var vejen banet for, at et konsortium med Boehly i spidsen kunne gennemføre et køb og blive ny ejer i stedet for russiske Roman Abramovich.

Russeren købte Chelsea i 2003, men blev tvunget til at sælge klubben, efter at Rusland invaderede Ukraine i februar. Han blev ramt af heftige sanktioner fra både EU og den britiske regering.