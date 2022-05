23/05/2022 KL. 13:30

Fans har skabt kaos ved at invadere banen efter triumfer: »Det er ikke tilfældigt, at vi ser det lige nu«

En opsparet lyst til at gøre oprør og få afløb for sin eufori har fået et velkendt fænomen blandt fodboldfans til at eskalere i Danmark og specielt England, forklarer en ekspert.