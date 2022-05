Lyngby sikrede sig oprykningen via 1-1 på udebane mod Nykøbing FC. Skulle FC Helsingør have haft chancen for at rykke op inden sidste runde, krævede det nederlag til rivalerne, men også en sejr til FC Helsingør, som tabte til Hvidovre, det syvende nederlag i ni kampe i slutspillet.

Kun én gang i de seneste 17 spillerunder har AC Horsens tabt, nemlig til FC Helsingør. På et tidspunkt førte nordsjællænderne så klart, at alle talte om, at der blot var en oprykningsplads ledig. Efter 22 runder havde FC Helsingør kun tabt én kamp og var henholdsvis otte point foran Lyngby og Hvidovre og 11 point foran AC Horsens.

AC Horsens fejrer sin Superliga-status søndag mod Hvidovre på hjemmebane i Horsens. Mon ikke tilskuerne finder »Gule, gule!«-råbet frem?