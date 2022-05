Manchester City-ukrainer vil bringe trofæ til hjemlandet

- På et tidspunkt, især i begyndelsen (af invasionen, red.), tænkte jeg næsten ikke på fodbold, for det var umuligt at leve i denne tid, med tanke på hvad der foregik i mit land, siger Zinchenko.

Trods den svære tid i hjemlandet føler han, at han har fået enorm støtte, og den er han lykkelig for, at han kunne betale tilbage på med et mesterskab.

- Støtten betyder alt for mig, siger Zinchenko.

- Hvad folk har givet mig, hvad folk har gjort for mig i denne periode, den hårdeste i mit liv, er så værdsat. Det kommer jeg aldrig til at glemme, aldrig i mig liv.