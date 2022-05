Et kvarter før tid var City bagud 0-2 hjemme mod Aston Villa, og dermed var Liverpools samtidige sejr på 3-1 over Wolverhampton ved at sende mesterskabet til Liverpool.

En indskiftning af Ilkay Gündogan blev dog altafgørende. Han reducerede til 1-2 og scorede også målet til 3-2 bare fem minutter efter sit første mål.

Dermed sikrede han sig for evigt en fremtrædende plads i klubbens historiebøger.

Comebacket var fuldendt, sejren blev kørt hjem, og Manchester Citys fans stormede banen i jubelrus.