Vejle-træner forventer hård modstand i 1. division

- Vi ved, at det kommer til at blive svært, fordi vi på ingen måde kommer til at møde nemme modstandere i 1. division. Men det er helt sikkert vores målsætning at rykke op igen, og jeg tror på, at vi kan gøre det, siger han.

Ivan Prelec har kun været cheftræner i Vejle i lidt mere end to måneder, og derfor har han svært ved at sætte ord på hele sæsonen.

Han anerkender dog, at de sidste par måneder har været svære, men han tror samtidig på, at han kan styrke holdet endnu mere, nu hvor han får mere tid til at implementere sig egen spillestil.