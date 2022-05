Ny stadionaftale indbringer Real Madrid 2,7 milliarder

Det oplyser Real Madrid på sin hjemmeside, hvor klubben gør meget ud af at understrege, at man kan bruge pengene, som man vil. Det betyder, at pengene eksempelvis kan gå til spillerindkøb.

Santiago Bernabeu er lige nu ved at gennemgå en gennemgribende renovering, som gør det gamle fodboldstadion topmoderne.

Aftalen med Sixth Street er en del af Real Madrids bestræbelser på at tjene flere penge på sit stadion.

Man vil således løfte omsætningen ved at skabe andre former for arrangementer end fodboldkampe på Santiago Bernabeu. Det skal Sixth Street altså hjælpe med.