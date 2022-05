Amnesty til Fifa: Arbejdere skal kompenseres med tre mia.

En talsmand fra Fifa siger i et skriftligt svar til Radio4, at mange arbejdere allerede har modtaget kompensation.

- Talrige arbejdere har modtaget kompensation i forskellige former, inklusive betaling af udestående løn, tilbagebetaling af rekrutteringsafgift gennem Supreme Committees universelle tilbagebetalingsordning og andre former for kompensation.

- Som en del af Supreme Committees indsats for at forsikre tilbagebetaling af rekrutteringsafgifter har arbejdere for eksempel modtaget en total på 22,6 millioner dollar per december 2021 og yderligere 5,7 millioner dollar fra entreprenører.

- Andre former for kompensation inkluderer styrkelsen af firmaprocedurer for at forhindre gentagelser eller straffeforanstaltninger iværksat af turneringsarrangører eller arbejdsministeriet, skriver Fifa.