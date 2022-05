Kvinder skal dømme herrernes VM-kampe for første gang

Som assistent udpeges man som linje- eller fjerdedommer.

- Det her er resultatet af en lang proces, der begyndte for adskillige år siden med udviklingen af kvindelige dommere i Fifas junior- og seniorturneringer, siger formanden for Fifas dommerkomité, Pierluigi Collina, i meddelelsen.

- De fortjener at være med ved VM, for de præsterer konstant på et rigtig højt niveau, og det er en vigtig faktor for os.

- Som altid har vi kigget efter ”kvalitet først”, og kampdommerne repræsenterer det højeste dommerniveau i verden, siger han.