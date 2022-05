- Jeg er virkelig glad for prisen. Jeg vil takke alle dem, der har stemt på mig. Jeg var lidt overrasket over at vinde prisen. Jeg er stolt over at vinde den, siger Pep Biel.

Det er Pep Biels spillerkolleger i superligaklubberne, der har stemt på ham som årets profil. Hver fjerde stemme faldt på Pep Biel.

Spanieren snuppede prisen for næsen af superligatopscorer Nicklas Helenius fra Silkeborg IF og Evander fra FC Midtjylland.

Pep Biel har i Superligaen spillet 31 kampe i denne sæson, og han har bidraget med 11 scoringer og 8 oplæg.