David Nielsen enig i afsked: Min ide og tanke er brændt ud

10, 7, 3, 4, 10.

Sådan har placeringerne og dermed formkurven været for AGF under David Nielsen. Projektet toppede i 2020, da David Nielsen var med til at skaffe bronzemedaljer. Undervejs har også været en pokalfinale og to gange europæisk fodbold med hurtigt exit. Men det seneste år er det gået den forkerte vej, og den seneste