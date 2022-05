Engelsk fodboldtalent springer ud som homoseksuel

Han har været inspireret af Josh Cavallo, der spiller for den australske fodboldklub Adelaide United og sprang ud i oktober, samt andre atleter med samme budskab.

- Det er et skridt ud i det uvisse for mig, da jeg er en af de første fodboldspillere i dette land til at afsløre min seksualitet.

- Jeg blev inspireret af Josh Cavallo, Matt Morton og atleter fra andre sportsgrene som Tom Daley til at have modet og dedikationen til at forsøge at skabe forandring, lyder det fra Jake Daniels.

Han håber på at kunne blive et forbillede for andre, som også vil springe ud, men måske ikke tør.

- Hvis der, ved at jeg springer ud, kan være andre, der kigger på mig og føler, at de måske også kan gøre det, vil det være fremragende.