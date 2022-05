Klopp tør ikke håbe på nyt pointtab til City i guldjagt

- Jeg kan ikke huske, sidste gang City smed point to kampe i træk. Aston Villa skal spille i midtugen, og det er de ikke vant til, siger Klopp ifølge BBC Sport på et pressemøde mandag forud for Liverpools kamp mod Southampton tirsdag.

- City er et ret godt fodboldhold, og jeg forventer ikke, de smider point der (mod Aston Villa, red.). Men det får ingen indflydelse på vores kamp i morgen. I en ideel verden går vi ind til den sidste kamp ét point bagud.

Man skal tilbage til december 2020 for at finde sidste gang, Manchester City spillede to Premier League-kampe i træk uden at vinde.