Kvinde blev filmet: Kolding suspenderer ungdomsspiller

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for Ritzau, at man 12. maj modtog en anmeldelse angående episoden.

- Sydøstjyllands Politi er nu i gang med at undersøge sagen, og da det er en igangværende efterforskning har Sydøstjyllands Politi ikke yderligere oplysninger, der kan deles med offentligheden på nuværende tidspunkt, skriver politiet i en mail til Ritzau.

Kolding IF har både et herre- og et kvindehold samt en række ungdomshold for både drenge og piger.