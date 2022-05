Kvinde blev filmet i badet: Kolding IF suspenderer spiller

Fodboldklubben Kolding IF, som både har et herre- og et kvindehold, har suspenderet en af klubbens spillere.

Det sker, efter at en kvindelig spiller er blevet filmet, mens hun i forbindelse med en træning var i bad.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Teknisk chef i Kolding IF Frederik Lund ønsker over for Ritzau ikke at oplyse, om den suspenderede spiller er fra herre- eller kvindeholdet.