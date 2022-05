FCM havde igen de største muskler - Silkeborg var chanceløse

Kun i teorien

Hjemmeholdet kørte på med vanlig stor tålmodighed, men det var trods alt ligaens næstbedste klub anno 2022, der var modstanderen, og chancerne kom ikke med så stor frekvens, som de plejer at gøre på det hurtige underlag i Silkeborg.

Den største mulighed i første halvleg tilfaldt Nicolai Vallys, da han midt for mål fik et skud blokeret efter et hjørnespark. De kommende sølvvindere fra det midt- og vestjyske havde fin kontrol efter den tidlige føring.

FC Midtjylland skulle naturligvis forfølge den yderst teoretiske mulighed for at overhale FC København, der har en målforskel, der er betydeligt bedre end FC Midtjyllands, og Mads Døhr Thychosen indledte ved at score til 2-0 kort ind i anden halvleg, da han slap fri midt for mål. Dermed var afstanden 10 mål i FC Københavns favør, og derfor er klubbens bedste bud på en titel at vinde pokalfinalen mod OB om halvanden uge.