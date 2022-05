Delaney og Sevilla sikrede Champions League efter uafgjort

Atlético Madrid har ét point mere end Sevilla i den duel.

Forsvarsspilleren Jose Maria Jimenez headede Atlético Madrid foran 1-0 efter et hjørnespark efter en halv times spil.

Sevilla pressede på for en udligning, og efter et par afbrændere sikrede angriberen Youssef En-Nesyri kort før tid Sevilla 1-1 efter et veltimet hovedstød.

Barcelona med en bænket Martin Braithwaite spillede søndag 0-0 hos Getafe og sikrede sig matematisk andenpladsen.

I bunden af rækken spillede Cadiz med en bænket Jens Jønsson 1-1 med et reservespækket Real Madrid, mens Mallorca hentede en meget vigtig 2-1-sejr over Rayo Vallecano.