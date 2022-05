Brøndby-sejr i Aalborg sendte bronzen til Silkeborg

Oprykkerne fra Silkeborg IF er sikret bronzemedaljer i 3F Superligaen i år. Det står klart, efter at Brøndby IF søndag vandt med 3-1 over AaB.

Til gengæld er der åbnet for kampen om fjerdepladsen, hvor nordjyderne nu har lige så mange point som søndagens sejrherrer i Aalborg.

Særligt Brøndbys effektivitet var afgørende, da offensivspilleren Simon Hedlund scorede på mandskabets første to skud på mål. Dertil blev to udvisninger til hjemmeholdet afgørende for kampen.