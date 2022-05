Werder Bremen følger Schalke 04 op i Bundesligaen

Den giver adgang til to playoffkampe mod holdet, der blev tredjesidst i Bundesligaen.

Den nitte trak Hertha Berlin lørdag i sidste spillerunde, og dermed er der lagt op til et par store brag om adgang til Tysklands største fodboldscene i den kommende sæson.

Kampene spilles senere i maj.

Mens udsigterne er lyse for de tre klubber i toppen, må Ingolstadt og Erzgebirge Aue en tur ned i den tredjebedste række.

Dynamo Dresden har fortsat mulighed for at blive oppe, hvis holdet besejrer FC Kaiserslautern fra 3. Bundesliga over to kampe.