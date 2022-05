Esbjerg tabte igen point og nærmer sig nedrykning

Før de sidste tre spillerunder i 1. division er Esbjerg placeret på næstsidstepladsen i nedrykningsspillet.

Der er seks point op til Fremad Amager, der er modstanderen i næste runde, mens Vendsyssel FF er yderligere to point bedre.

Kun Jammerbugt FC på sidstepladsen har skrabet færre point sammen end Esbjerg.

Presset var derfor stort på Esbjerg før søndagens strabadser, og problemerne blev kun større efter 37 minutter, hvor Jeppe Pedersen afsluttede et flot Vendsyssel-angreb ved at pande gæsterne i front. Zander Hyltoft blev noteret for en assist.