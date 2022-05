Manchester City sikrede sig matchbold efter comeback

City havde svært ved at kreere store chancer, men kort inde i anden halvleg kom reduceringen. West Ham forsømte trods to muligheder at cleare et hjørnespark, og så flugtede Jack Grealish en løs bold i nettet.

Uden at sprudle pressede City på, og efter 70 minutter blev det 2-2 med stor hjælp. Et frisparksindlæg blev sendt i feltet og upresset headede den tjekkiske højreback Vladimír Coufal bolden ind bag egen keeper.

Udeholdet pressede videre og fik i slutfasen også chancen for at sikre sig sejren på et straffespark, men Riyad Mahrez så sit forsøg reddet af West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Efter 149 ligakampe i træk var Kasper Schmeichel for første gang siden 2018 ikke mellem stængerne for Leicester i Premier League.