Men hvem siger, at man ikke må drømme stort? Ikke Randers FC. I anden halvleg lagde holdet igen pres på FCK, som havde svært ved at spille sig til store chancer. Problemet for Randers var dog, at man selv havde svært ved at komme frem til noget. Derfor endte kampen i en form for limbo, hvor begge hold lullede hinanden og tilskuerne i søvn.

Det blev der dog lavet om på, da Harraldsson tog et løb ind bag forsvaret, modtog bolden på kanten af feltet og lagde sin fod så hårdt på bolden, at den blev kanoneret ind i målhjørnet. 1-0 til FCK.

Nu kunne FCK-spillerne praktisk talt smage mesterskabschampagnen.

Men der skal meget lidt til at ændre en kamp. Pludselig spillede Randers sig op tæt på FCK’s mål, og da Denis Vavro kom for sent i en tackling, sparkede han til sin modspiller i stedet for bolden. Først blev der dømt frispark, men efter en hjælpende hånd fra VAR, blev det klart, at der var tale om et straffespark.

Man blev forkælet i dag. Måske ikke med mange mål, men med fremragende målmandsindsatser. Denne gang var det Kamil Grabaras tur til at levere på stregen, da han kastede sig til den rigtige side og reddede ikke kun straffesparket, men potentielt FCK’s guldhåb.

Guldhåbet blev til virkelighed, da indskiftede Khouma Babacar i overtiden sendte kuglen i nettet til 2-0. Det blev samtidigt kampens sidste højdepunkt, og nu er FCK med al sandsynlighed på vej til at blive danske mestre.