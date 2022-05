Tottenham lægger pres på Arsenal i CL-ræset

En scoring på straffespark fra Harry Kane i første halvlegs overtid blev afgørende.

Arsenal er nu skubbet ned på femtepladsen. Klubben har dog mulighed for at tage fjerdepladsen tilbage mandag. Det kræver en sejr ude over Newcastle.

Burnley er lige over nedrykningsstregen. Klubben har samme antal point som Leeds lige under nedrykningsstregen. De to mandskaber i bunden mangler at spille to kampe.

I søndagens opgør på Tottenham Hotspur Stadium var der ikke så meget at rafle om før pausen. Hjemmeholdet var bedre end gæsterne og producerede flere fine muligheder for scoringer.