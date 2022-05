På en kunstgræsbane i Farum bristede håbet om overlevelse for Vejle

Slaget skulle stå på Right to Dream Park i Farum. En passende metafor for Vejle, som drømte om en sejr.

Vejle var inden kampen som nævnt tre point efter AGF på den rigtige side af nedrykningsstregen med to runder tilbage af sæsonen. Derfor ville et nederlag de facto betyde nedrykning for gæsterne. Vejles målscorer er nemlig så meget dårligere end konkurrenternes, at det ikke kan hentes i sidste runde. Derfor skulle Vejle på pointtavlen.

Men på kunstgræsbanen i Farum indhentede ilden Vejle og brændte alt håb om overlevelse til grunden, da holdet tabte 1-2 til FC Nordsjælland.