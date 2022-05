Tottenham rykker tættere på fjerdeplads efter sejr mod Arsenal

Begge hold er sikre på minimum en femteplads og en plads i Europa League, da Manchester United på sjettepladsen har for få point til at udgøre en trussel. Chelsea på tredjepladsen er også inden for rækkevidde med 70 point og to kampe tilbage.

De fire hold, der ender øverst i tabellen, kvalificerer sig til Champions League næste sæson.

Arsenal og Tottenham strålede begge i de indledende minutter af kampen. Der skulle gå 21 minutter, før den første store chance bød sig.

Den kom, da Arsenals højreback, Cédric Soares, fik hevet Harry Kane i trøjen i feltet. Dommeren var hurtig til at tildele Tottenham et straffespark, som Kane selvsikkert sendte i nederste højre hjørne af målet.